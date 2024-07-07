В России назвали возможного заказчика взрывов «Северных потоков»

Заказчиком взрывов российских трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» могли быть США, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные мотивы Вашингтона.

«Американцы всегда предпринимают действия против нас. Они понимали, что это огромный европейский газовый рынок, который был практически закрыт нашими поставками. Введение второго "Северного потока" увеличило бы эту зависимость, как они считают. Американцы пытались пропихнуть свой сжиженный природный газ (СПГ), но он не способен был соревноваться с нашим, цена была значительно выше», — сказал сенатор «Они вполне могли принять такое решение — взорвать [трубопроводы] »



Как сообщила немецкая Welt am Sonntag, планы взорвать «Северные потоки» были еще в 2014 году до вхождения Крыма в состав России. В распоряжении журналистов оказалась информация немецких следователей и зарубежных спецслужб.

По одной из версий в диверсии задействовали яхту «Андромеда» с экипажем из шести человек, которая находилась в этот момент неподалеку в Балтийском море. За неделю до взрыва судно проверяли польские пограничники, которые обещали передать записи с камер следствию, однако до сих пор не сделали этого. Welt am Sonntag пишет, что это может быть связано с тем, что на кадрах запечатлены польские и американские агенты.

Кто взорвал «Северный поток»: 4 версии

Издание также отметило, что следователи не уверены, что доказательства причастности украинской группировки говорят о том, что заказчиком взрыва был Киев. По мнению главы немецкой разведки с 2011 по 2016 годы Герхарда Шиндлера, Россия сама могла организовать эту операцию «под чужим флагом» и намеренно оставить следы.

Взрывы на «Северных потоках» произошли в сентябре 2022 года возле датского острова Борнхольм в Балтийском море. При атаке были повреждены три из четырех ниток трубопроводов. Российская сторона считает случившееся терактом.