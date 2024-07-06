Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле предложил ему подумать о возможности установить кратковременный режим прекращения огня на Украине.

Орбан сообщил в интервью изданию Die Weltwoche, что спросил у Путина, что российский лидер думает относительно "возможности установить кратковременное перемирие, прежде чем начнутся настоящие переговоры". По словам венгерского премьера, президент РФ в ответ заявил, что "настроен неоптимистично" по этому вопросу.

Глава венгерского правительства пояснил, что ранее с таким предложением он выступил в ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако тот отверг инициативу, посчитав, что ситуацией могут воспользоваться ВС РФ. В свою очередь Путин, по словам Орбана, заявил, что украинцы воспользуются перемирием для атак против России.

"Я сказал ему: давайте рассмотрим возможность (установить перемирие - прим. ТАСС)", - сказал Орбан, вспоминая разговор с российским лидером.



Также премьер заверил, что "в следующий раз продолжит" обсуждение темы перемирия.

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4 июля Путин говорил журналистам, что Россия не может согласиться на прекращение огня в конфликте с Украиной, поскольку не уверена в ответных действиях со стороны Киева. По словам президента, нельзя допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта. На пресс-подходе по итогам переговоров с Орбаном 5 июля президент РФ подчеркнул, что Россия выступает не за перемирие или паузу, которой мог бы воспользоваться Киев, а за полное завершение конфликта на Украине. Путин напомнил, что условия для этого он изложил в своем выступлении в министерстве иностранных дел.

О переговорах в Кремле

В Кремле в пятницу прошли переговоры Путина и Орбана, которые продлились более 2,5 часа. Они проходили при участии делегаций, в которые входили главы МИД обеих стран. С российской стороны также присутствовали помощники президента РФ Юрий Ушаков и Владимир Мединский. Последний возглавлял российскую делегацию на сорванных Западом переговорах Москвы и Киева.

Как сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, инициатором визита премьер-министра Венгрии в Россию был Будапешт, и предложение поступило в Москву буквально за два дня до этого визита.