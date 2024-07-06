В России оценили шансы Орбана стать миротворцем на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан демонстрирует классический пример челночной дипломатии. Политик налаживает связи между Пекином и Киевом, а также между Россией и вероятным новым руководством США в лице Дональда Трампа. Так считает колумнист КП Александр Гришин.

Гришин отмечает, что венгерский премьер Виктор Орбан — рациональный прагматик, который не стал бы действовать наперекор Брюсселю. За его спиной стоит Дональд Трамп.

В Венгрии выпустили ролик о поездке Орбана в Москву

Колумнист напомнил, что Виктор Орбан и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры в мае. Также венгерский премьер неоднократно встречался с Трампом, их связывают крепкие дружественные отношения.

«С учетом того, что Трамп неоднократно заявлял о готовности прекратить конфликт на Украине в кратчайшие сроки, перед нами классический пример подзабытой в наши дни челночной дипломатии, в которой Орбан и является тем самым челноком между Киевом и Пекином и между будущей (вероятно) администрацией США и руководством России», — считает Гришин.



По его словам, Трампу надо знать реальные позиции Киева и Москвы, чтобы скорректировать свой «мирный план» относительно Украины. Хотя «позицию России Владимир Путин уже неоднократно публично озвучивал».

Гришин призвал «не преувеличивать функционал» венгерского премьера Орбана. В первую очередь он отстаивает интересы Венгрии, хотя и не прочь получить лавры миротворца-посредника, если это не будет связано с дополнительными обязательствами.

Ранее в МИД Венгрии заявили, что являются суверенной страной в ответ на критику властей ЕС после визита Орбана в Москву.