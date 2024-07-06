В МИД России рассказали о подготовке ответов на варварские действия ВСУ

Россия готовит индивидуальные формы ответа на варварские действия Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет журнал «Международная жизнь».

По словам дипломата, Москве не следует уподобляться логике ведения боевых действий, которой одержима «озверевшая клика» в Киеве. Рябков подчеркнул важность избегания потерь среди гражданского населения.

«Формы подобного рода ответов подбираются индивидуально. Варварские акты в любом случае не остаются без реакции, в том числе в военном плане. Так будет и дальше», — резюмировал представитель внешнеполитического ведомства.



В МИД допустили корректировки ядерной доктрины

6 июля стало известно об атаке ВСУ на гражданские объекты в Брянской области. В результате никто из населения не пострадал, повреждения получили два домовладения в поселке Белая Березка. На место были отправлены оперативные и экстренные службы.