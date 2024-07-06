Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву вызвал настоящую истерику Запада, заявил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. По его словам, Евросоюз стал колонией глобалистов и в объединении почувствовали, что их время уходит, передает РИА Новости.

Орбан приехал в Россию в поисках мира. Но в Евросоюзе, ставшем колонией глобалистов, этот визит вызвал настоящую истерику, — сказал агентству член Общественной палаты.



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Рогов также охарактеризовал участников ЕС как «европейских подпевал англосаксонским интересам» и марионеток. Он добавил, что в ЕС почувствовали, как их время уходит. В странах Евросоюза, отметил Рогов, все больше зреет запрос населения на созидательных политиков, таких как Орбан, которые нацелены на установление мира на Европейском континенте и взятие курса на защиту национальных и экономических интересов своих стран и народов.

Премьер-министр Венгрии пробыл в России всего один день. Орбан прибыл в Москву 5 июля для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.