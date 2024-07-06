Путин обратился к новому президенту Ирана

Президент РФ Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкияна с избранием на пост президента Ирана и выразил надежду на наращивание сотрудничества с Тегераном по всем направлениям.

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Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

Пезешкиан стал президентом Ирана: что известно о нем и его отношении к России