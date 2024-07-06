Путин обратился к новому президенту Ирана

Путин поздравил Пезешкияна с избранием на пост президента Ирана
Президент РФ Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкияна с избранием на пост президента Ирана и выразил надежду на наращивание сотрудничества с Тегераном по всем направлениям.
Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.
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"Рассчитываю, что ваша деятельность на президентском посту будет способствовать дальнейшему наращиванию конструктивного двустороннего сотрудничества по всем направлениям на благо наших дружественных народов, в интересах упрощения региональной безопасности и стабильности", - говорится в сообщении.