В МИД допустили корректировки ядерной доктрины

В ядерную доктрину России могут внести корректировки. Такое развитие событий допустил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет журнал «Международная жизнь».

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Представитель внешнеполитического ведомства отметил необходимость концептуальных дополнений и корректировок документа. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, что доктрина является «живым инструментом».

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