В МИД допустили корректировки ядерной доктрины
В ядерную доктрину России могут внести корректировки. Такое развитие событий допустил замглавы российского МИД Сергей Рябков, пишет журнал «Международная жизнь».
Представитель внешнеполитического ведомства отметил необходимость концептуальных дополнений и корректировок документа. Он также напомнил слова президента России Владимира Путина, что доктрина является «живым инструментом».
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«Я вполне допускаю, что через какое-то время произойдет некая конкретизация того, какие могут быть подходы с нашей стороны к этим крайне важным и очень ответственным сюжетам в ситуациях дальнейшей эскалации со стороны наших противников», — объяснил Рябков.