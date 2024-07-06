Байден заявил, что «остановил Путина» и расширил НАТО

Президент США Джо Байден в интервью АВС заявил, что он «остановил Путина» и расширил НАТО, а также сплотил полсотни стран вокруг Украины.

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«Я парень, который сплотил НАТО, никто не думал, что я в состоянии его расширить. Я парень, который остановил Путина», — цитирует его РИА Новости.



Байден заявил, что не откажется от участия в президентских выборах

Так американский лидер ответил на вопрос о том, сможет ли он эффективно руководить страной на новом сроке.

Ранее Байден после выступления перед конгрессом с ежегодным посланием пошутил, что иногда хотел бы страдать от умственного расстройства.

Вместе с этим терапевт Кевин О'Коннор по итогам медобследования Байдена заявил, что президент «в состоянии исполнять свои обязанности», хоть он и страдает рядом заболеваний, среди которых апноэ, гиперлипидемия, гастроэзофагеальный рефлюкс и артрит.