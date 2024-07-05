Член ОП Данюк прокомментировал переговоры Путина и Орбана

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк в беседе с RT оценил переговоры российского лидера Владимира Путина и президента Венгрии Виктора Орбана.

Эксперт считает, что Орбан пытается сделать Венгрию неким медиатором в отношениях между Европейским союзом и Россией.

«Это действительно единственный, пожалуй, на настоящий момент европейский лидер, который может приехать и в Киев, и в Москву. Что касается самих итогов, мне кажется абсолютно очевидно, что те условия, которые озвучил наш президент, ещё до начала так называемого саммита мира Швейцарии по Украине, они незыблемы», — сказал Данюк.



Он добавил, что не может быть переговоров до тех пор, пока не будут выполнены ряд условий.

«Пока не освобождены области, оккупированные нацистами, до тех пор, пока Украина не согласится отказаться от Североатлантического альянса», — уточнил собеседник RT.



Владимир Путин обсудил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном возможные пути урегулирования кризиса на Украине.