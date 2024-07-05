Лавров прокомментировал будущее отношений РФ и Британии при Стармере

Парламентские выборы в Великобритании - это внутреннее дело Соединенного Королевства, Россия будет следить за действиями нового британского правительства во главе с Киром Стармером по конкретным шагам. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в комментарии для журналистов телеканала Sky News и вещательной корпорации Би-би-си.

В отличие от британского правительства, Россия не вмешивается во внутренние дела других, сказал глава российского МИД. На вопрос о том, изменятся ли отношения Москвы и Лондона при правительстве лейбористов во главе со Стармером, Лавров ответил, что дипломатия - это не гадание, и напомнил английскую пословицу про пудинг: чтобы узнать, каков пудинг, надо его отведать.

По словам Лаврова, его не волнуют предвыборные заявления уже бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака о том, что приход Стармера на Даунинг-стрит сделает королевство более уязвимым с точки зрения безопасности. Беспокоиться по этому вопросу стоит британцам, добавил российский министр, подчеркнув, что результаты британских выборов - это дело самих британцев.

Стармер занял должность главы правительства по итогам парламентских выборов, которые прошли 4 июля. По предварительным данным, Лейбористская партия под его руководством гарантировала себе как минимум 412 мест в 650-местной Палате общин, получив необходимое для формирования нового правительства большинство. У правившей с 2010 года Консервативной партии на данный момент всего 121 место. Подсчет бюллетеней продолжается еще в одном избирательном округе.