В МИД РФ назвали условие для диалога с Японией

Возобновление диалога с Японией возможно только через пересмотр враждебного курса Японии в отношении России. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко в ходе встречи с делегацией руководства японского "Фонда мира Сасакава".

"Сделанный администрацией Кисиды недальновидный выбор в пользу "семерочной солидарности" и конфронтационной политики в контексте ситуации вокруг Украины привел к беспрецедентной деградации российско-японских связей, - отметил он. - Акцентировано, что путь к возобновлению двустороннего политдиалога и практического взаимодействия может открыть только подкрепленный конкретными шагами пересмотр Японией враждебного курса в отношении России".



Япония заявила, что с большим вниманием следит за развитием отношений между РФ и КНР

В дипведомстве подчеркнули, что в ходе переговоров с российской стороны были оглашены "принципиальные подходы к проблематике обеспечения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе". Кроме того, в российском министерстве особо обратили внимание, что линия официального Токио, нацеленная на ремилитаризацию страны, лишь "способствует эскалации региональной напряженности".