Подвижек к переговорам по урегулированию конфликта на Украине пока нет. Об этом 5 июля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Парламентская газета

«Не прослеживается какое-то желание со стороны Киева идти на переговоры. Наоборот, прослеживается желание не идти на переговоры», — заявил он. RT на русском

До этого президент России Владимир Путин заявил, что РФ была и остается открытой для обсуждения политико-дипломатического урегулирования на Украине, но этого не хочет Киев. Газета.Ru