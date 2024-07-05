Медведев прокомментировал слова про членство Украины в НАТО к 2034 году

Заместитель председателя Совета безопасности и бывший президент России Дмитрий Медведев прокомментировал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина станет членом НАТО к 2034 году. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Медведева, к 2034 году все текущие руководители стран-членов НАТО уже не будут занимать свои должности, а самой Украины уже не будет.

«К 2034 году ни одного из нынешних руководителей стран НАТО не останется на своих местах. Часть из них будет на пенсии или в лучшем из миров / в аду (выбрать требуемое). И самой страны 404 не будет», — написал он.



Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина может стать членом альянса к 2034 году.