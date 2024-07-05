Для завершения украинского конфликта Киев обязан полностью вывести свои войска с территорий Донбасса и Новороссии. ТАСС

Об этом на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном сказал президент России Владимир Путин. RT на русском

«Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта. Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в министерстве иностранных дел. Речь идет о полном выводе всех войск Украины из ДНР, ЛНР, из Запорожской и Херсонской областей. Есть и другие условия, но это все предмет для достаточно подробного рассмотрения в ходе возможной совместной работы», — сказал он. News.ru

Россия выступает за полное завершение конфликта на Украине на озвученных Москвой условиях, а не просто за перемирие или паузу, подчеркнул президент. Вечерняя Москва