Песков ответил на вопрос об интересе Запада к мирной инициативе Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что западные политики не связывались с Кремлем по мирным инициативам по Украине, озвученным российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Нет», — ответил представитель Кремля на вопрос, проявляли ли западные политики интерес к инициативам российской стороны спустя три недели.



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14 июня Путин перед стартом мирной конференции по Украине в Швейцарии представил новые мирные предложения по урегулированию конфликта, включая признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как частей России, установление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, а также отмену санкций против Москвы.

Президент РФ отмечал, что эта инициатива реально предполагает возможность прекращения конфликта и перехода к его политико-дипломатическому разрешению.

5 июля Путин во время совместного выступления с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявлял, что Москва настаивает на выводе Вооруженных сил Украины (ВСУ) из четырех новых регионов России. Он подчеркивал, что есть и другие условия мира, которые также являются предметом рассмотрения в ходе возможной совместной работы.

Ранее Путин связал нежелание Украины прекращать огонь с выборами.