Путин напомнил Орбану условия завершения конфликта на Украине

Одним из условий завершения конфликта является вывод боевиков ВСУ с территорий Запорожской и Херсонской областей, а также из ДНР и ЛНР. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

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"Условия для этого, как я уже говорил, изложены в моем выступлении в министерстве иностранных дел. Речь идет о полном выводе всех войск Украины из Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей", – сообщил он на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.



Встреча Путина и Орбана может стать решающей в украинском конфликте

Глава государства подчеркнул, что это лишь одно из условий, но все вместе является предметом для подробного рассмотрения.

Как ранее сообщалось, Орбан заявил о том, что провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным тогда, когда Европе нужен мир.