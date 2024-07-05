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Медведев: истерика в Европе из-за визита Орбана подтверждает, что ЕС и США нужна война

Истерика в Европе из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтверждает, что ЕС и США нужна война, а не мир. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Истерика европейских кретинов из-за визита премьер-министра Орбана в Москву и его встречи с президентом Путиным подтверждает, что ЕС и их хозяевам из США нужна война, а не мир", - написал он на своей англоязычной странице в X (ранее Twitter).

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