Истерика в Европе из-за визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву и его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным подтверждает, что ЕС и США нужна война, а не мир. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Истерика европейских кретинов из-за визита премьер-министра Орбана в Москву и его встречи с президентом Путиным подтверждает, что ЕС и их хозяевам из США нужна война, а не мир", - написал он на своей англоязычной странице в X (ранее Twitter).

