Киев не допускает мысли о перемирии, потому что иначе исчезнет предлог для военного положения и придется проводить выборы, заявил президент РФ Владимир Путин. ТАСС

По его словам, западные «спонсоры» используют Украину как «таран, жертвы» против России. «Мы всегда были и остаемся открытыми для обсуждения политико-дипломатического урегулирования (ситуации на Украине. — RT). Однако с противной стороны слышим о нежелании решать вопрос именно таим способом. А спонсоры Украины продолжают пытаться использовать эту страну и ее народ в качестве таран, жертвы в противостоянии с Россией», — заявил российский лидер. RT на русском

Он подчеркнул, что в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца. Вечерняя Москва