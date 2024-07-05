Слуцкий объяснил значение победы британских лейбористов для России

Смена власти в Великобритании не приведет к потеплению в отношениях с Россией, сказал NEWS.ru глава комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий. По его мнению, взгляды лейбористов не отличается от русофобских взглядов потерпевшей поражение Консервативной партии.

Победа лейбористов не изменит общий русофобский курс Лондона. На российском - точнее антироссийском – направлении у лейбористов и консерваторов сложился прочный консенсус, - пояснил Слуцкий.



Парламентарий напомнил, что лейбористы пообещали усилить военную поддержку Украины, а также работать вместе с партнерами над конфискацией замороженных российских активов, – поэтому прогресса в диалоге с Москвой ждать не стоит.

Тем не менее, оглушительное поражение тори свидетельствует об общем системном кризисе в Европе для правящих политических сил. Европейцы, в большинстве своем, устали «обслуживать» интересы США за свой счет, от галопирующей инфляции и ухудшения уровня жизни, наплыва мигрантов – из-за провальной внешней политики поддержки американских авантюр, - сказал Слуцкий.



В пятницу лидер Лейбористской партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании. Король Карл III передал политику мандат на формирование правительства. Стармер стал третьим премьером за время правления Карла.