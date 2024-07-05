Встреча Путина и Орбана может стать решающей в украинском конфликте

Эксперты, опрошенные «Царьградом», считают, что переговоры президента РФ Владимира Путина и премьера Венгрии Виктора Орбана станут историческим событием, от которого начнется отсчет до разрешения украинского кризиса. Один из экспертов отметил, что у Орбана есть все шансы стать посредником между Россией и Украиной благодаря своей репутации.

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Орбан прибыл в Москву 5 июля. Президент РФ Владимир Путин и Орбан проведут переговоры, главной темой которых станет украинский кризис и его урегулирование. За несколько дней до этого Орбан посетил Украину и предложил Владимиру Зеленскому прекращение огня на основе нынешней линии соприкосновения с российскими силами. Оба визита Орбан совершил на фоне старта председательства Венгрии в Совете ЕС.

Российский философ Александр Дугин назвал Орбана ключевой фигурой «альтернативной консервативной Европы». Политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла отметил «уникальное» положение Орбана в Европе. По его мнению, Орбан использует свою репутацию, чтобы стать посредником между Россией и Украиной.

«В Москву он прибывает из Киева, то есть он собирается рассказать в Москве то, о чем в Киеве говорил с Зеленским», - отметил Перла.



По его словам, многие в мире считают Орбана заслуживающим доверия политиком. Украина может считать его «своим», так как он премьер страны ЕС, а для России он «почти свой» из-за евроскептицизма и противостояния «русофобам из Брюсселя».

Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что Орбан снова «смешивает карты коллективного Запада». Эксперт считает, что переговоры Путина и Орбана станут точкой отсчета для достижения целей СВО.