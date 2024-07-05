Президент России Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проводят совместную пресс-конференцию по итогам двусторонних переговоров в Москве в пятницу, 5 июля.

Во вторник Орбан также посетил Киев с официальным визитом. На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским политик предложил "сперва прекратить огонь, а потом вести переговоры о мире".

В прошлый раз премьер-министр Венгрии встречался с Путиным на форуме "Один пояс - один путь" в октябре 2023 года в Пекине.