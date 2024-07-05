Песков назвал инициатора визита Орбана в Москву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что подготовка визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Москву началась 3 июля по инициативе Будапешта. Видео с комментарием Пескова опубликовал корреспондент телеканала «Россия» Павел Зарубин.

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Песков подтвердил что рабочий визит в Москву был инициативой самого Орбана. Организовано все было очень быстро, подчеркнул Песков.

«Буквально позавчера, собственно, поступило предложение о проведении такого визита», - рассказал представитель Кремля.



Орбан прибыл в Москву днем 5 июля, заранее о его визите официально не сообщалось. Президент России Владимир Путин и Орбан проведут переговоры, главной темой которых станет украинский кризис и его урегулирование.

В начале июля Венгрия приняла председательство в Совете ЕС на полгода. Вскоре после этого Орбан посетил Украину и провел переговоры с Владимиром Зеленским. Орбан рассказал, что предложил Зеленскому прекращение огня на нынешней линии соприкосновения с российскими силами.

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Позже СМИ сообщили, что Орбан посетит Россию 5 июля, чтобы выступить посредником между Москвой и Киевом. Глава Евросовета Шарль Мишель подчеркивал, что у Венгрии нет полномочий вести переговоры с Россией от лица ЕС.