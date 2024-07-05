Песков сообщил о возможном диалоге тет-а-тет между Путиным и Орбаном

У президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана запланирован рабочий ланч с участием делегаций. Как сообщает ТАСС, об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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В состав российской делегации входят глава МИД Сергей Лавров, помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, а также помощник президента Владимир Мединский. Венгрия представлена в том числе главой МИД Петером Сийярто. В этом же составе они продолжат встречу за рабочим ланчем.

«Если лидеры посчитают необходимым, то они всегда могут перейти в режим тет-а-тет», — добавил Песков.



Пресс-секретарь также заявил, что встреча Путина и Орбана продлится «столько, сколько потребуется». По оценкам Пескова, это не менее двух-трех часов.

Напомним, что 2 июля Орбан посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским. Сегодня, 5 июля, он прибыл в Москву для встречи с Путиным. Поездку премьера осудили в Еврокомиссии: политик не согласовывал свой визит и таким образом подрывает единство Евросоюза.