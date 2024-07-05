Неожиданный визит: о чем говорили Путин и Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан днем 5 июля прибыл в Москву с рабочим визитом, о котором заранее официально не сообщалось. Президент России Владимир Путин проведет с Орбаном переговоры, главной темой которых станет украинский кризис и его урегулирование.

Приветствие

В начале встречи Орбан поздоровался с Путиным на русском языке. Затем лидеры страны пожали друг другу руки. Президент России подчеркнул, что рад видеть Орбана в Москве, сообщает ТАСС.

«В любом случае очень рад вас видеть. И нам есть о чем поговорить», - сказал Путин.



Орбан поблагодарил Путина за прием. Венгерский премьер подчеркнул, что это не первая их встреча, но она «особенная», рассказало РИА Новости.

Украинский кризис

Путин сообщил, что рассчитывать обсудить с Орбаном перспективы развития самого крупного европейского кризиса - конфликта на Украине, передает ТАСС. Президент РФ заявил, что готов обсудить с Орбаном нюансы урегулирования. Путин выразил надежду, что Орбан ознакомит его с позицией Венгрии и европейских партнеров, отмечает РИА Новости. Также Путин напомнил, что недавно выступил с мирной инициативой.

Орбан рассказал, что хотел бы узнать позицию Путина по «важным для Европы вопросам». Он отметил, что становится все меньше стран, способных говорить с обеими сторонами конфликта на Украине.

«Скоро Венгрия станет единственной, видимо, страной в Европе, которая сможет говорить со всеми», - подчеркнул Орбан.



Двусторонние отношения

Путин предложил Орбану обменяться идеями по развитию двусторонних отношений «в непростой ситуации», сообщает РИА Новости. Также Путин обратил внимание на 35-процентный спад в торговом обороте России и Венгрии.

«Но в целом есть над чем работать, у нас солидные проекты осуществляются», - подчеркнул президент РФ.



Путин отметил, что на этот раз Орбан прибыл в Россию не только в качестве давнего партнера Москвы, но и как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС. Глава Евросовета Шарль Мишель ранее заявлял, что у Венгрии нет полномочий вести переговоры с Россией от лица ЕС. Глава пресс-службы Еврокомиссии Эрик Мамер назвала сигнал, который этот визит отправляет России, «неправильным».