В МИД заявили, что Россия готова вести переговоры по урегулированию конфликта

Россия приветствует попытки внести вклад в урегулирование конфликта с Украиной и готова вести переговоры по этой теме. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Газета.Ru

«Президент РФ не оставил никаких сомнений в том, что мы готовы вести соответствующую работу и переговоры. Мы приветствуем усилия тех, кто себя видит в качестве посредников или помогает переговорному процессу, но только при понимании, что эти усилия приведут <...> к пересмотру Киевом его абсолютно нереалистичной, деструктивной позиции об отказе от переговоров с Москвой», - сказал замминистра. ТАСС

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на Западе и Украине задумаются над мирным планом Владимира Путина по урегулированию украинского конфликта, который был представлен им в июне. Российская газета