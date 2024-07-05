В Кремле рассказали подробности о переговорах Путина и Орбана

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на встрече будут обсуждать ситуацию на Украине. Об этом представитель Кремля сказал во время общения с прессой. Видео опубликовал журналист Павел Зарубин в Telegram-канале.

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Орбан прилетел 5 июля в Москву с рабочим визитом. Пресс-секретарь премьера Венгрии Берталан Хаваши подтвердил, что политик встретится с Путиным, однако не уточнил возможные темы разговора.

Один из журналистов спросил у Пескова, будут ли Орбан и Путин обсуждать Украину.

«В том числе», — ответил пресс-секретарь.



Напомним, что 1 июля началось полугодовое председательствование Венгрии в Совете ЕС. Уже на следующий день Орбан посетил Киев, где встретился с Зеленским. 4 июля венгерские СМИ сообщили о возможном визите премьера в Москву.

После этого глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что Венгрия как председатель ЕС сейчас не имеет права взаимодействовать с Россией от лица Евросоюза. Верховный представитель по внешней политике и безопасности ЕС Жозеп Боррель подчеркнул, что Совет ЕС не давал Орбану мандат на визит в Москву от имени сообщества, а подобная поездка может проходить лишь в рамках двусторонних отношений.