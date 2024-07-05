МИД РФ прокомментировал вопрос о смене посла Армении в Москве

Вопрос о смене посла в Москве является прерогативой Армении, заявил журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

"Прерогатива направляющего государства определять кандидатуру посла в той или иной стране. В данном случае речь идет о намерении армянского руководства сменить посла в Российской Федерации", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.



Галузин отметил, что Россия удовлетворена работой нынешнего посла Армении в Москве, он внес значительный вклад в двусторонние отношения