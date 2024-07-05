Мэр Орска Козупица ушел в отставку

Мэр Орска Василий Козупица ушел в отставку. Об этом стало известно в пятницу, 5 июля. Вечерняя Москва

Отмечается, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер провел рабочую встречу с главой Орска и удовлетворил его прошение об отставке. RT на русском

В пресс-службе правительства региона пояснили, что Козупица направит заявление о досрочном сложении полномочий в Орский городской Совет депутатов, которое будет рассмотрено на ближайшем заседании 10 июля. Кроме того, депутаты назначат дату конкурса по отбору кандидатур на должность главы Орска. ТАСС