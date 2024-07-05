В Кремле ответили на вопрос об обсуждении запрета никабов

Решение о запрете никабов должны принимать духовные власти, в Госдуме активной дискуссии об этом не ведется. Об этом со ссылкой на парламентариев пишет РБК.

Координационный центр мусульман Северного Кавказа предупредил ранее, что практика ношения никаба и паранджи в России может нанести вред мусульманам и спровоцировать разногласия в межрелигиозных и межнациональных отношениях. В свою очередь Дагестанский муфтият временно запретил носить никабы. Решение было принято духовным лидером мусульман Дагестана Ахмад-Афанди Абдулаевым.

Позицию Дагестана поддержал муфтий Башкирии Айнур Биргалин. Вместе с тем, пояснил он, для республики обсуждение этой темы неактуально, поскольку в регионе никаб никогда не был популярен. Накануне стало известно, что Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии также приняло решение ввести временный запрет на ношение никабов в республике.

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Первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от Дагестана Артем Бичаев уточнил, что в Госдуме сейчас не ведется широкая дискуссия по поводу запрета никабов.

«На мой взгляд, верный путь - когда вопросы ношения религиозной одежды регулирует духовенство. Я думаю, что другие духовные организации в России также смотрят в этом направлении, возможно, просто громко не озвучили свои позиции. Такие решения, как то, которое принял муфтий Дагестана, могут сподвигнуть мусульманские организации других регионов поддержать эту линию и озвучить свою позицию», - пояснил он.



При этом в конце мая - начале июня депутаты Госдумы подготовили два законопроекта, вводящих запрет на полное сокрытие лица. Один из них, внесенный вице-спикером Думы от «Новых людей» Владиславом Даванковым, касается права регионам запрещать ношение в общественных местах и образовательных учреждениях религиозной и другой одежды, полностью или частично скрывающей лицо.

Еще один законопроект подготовили депутаты от КПРФ Михаил Матвеев и Сергей Обухов, изначально в нем предполагалось пописать запрет на ношение религиозной одежды, которая закрывает лицо, однако затем упоминание религии было убрано. Авторы законопроекта предлагают установить штрафы в размере от 10 тыс. до 15 тыс. руб. за нахождение в общественных местах с закрытым лицом «в степени, не позволяющей идентифицировать личность». В случае повторного нарушения штраф будет удвоен.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Кремль не принимает участия в дискуссии по поводу никабов.

Волне обсуждения ношения никабов предшествовал теракт в Дагестане, где было совершено нападение на церкви и синагоги в Махачкале и Дербенте. На этом фоне глава республики Сергей Меликов выступил против их ношения с точки зрения безопасности, подчеркнув, что это одежда, не свойственная для кавказских народов. Запрет ношения никабов поддержал и глава СК Александр Бастрыкин.

В свою очередь председатель Духовного управления мусульман Ингушетии Ахмед-Хаджи Сагов отметил, что, согласно Корану и Сунне, одежда не должна быть открытой, подчеркивать фигуру и тесно прилегать к телу.

«Что касается никаба, закрывающего лицо, оставляя лишь прорезь для глаз, - то ни Коран, ни Сунна не предписывают его ношение и не обязывают женщин-мусульманок надевать его. Поэтому наша позиция: никаб - это традиция, ставшая своего рода нормой и обычаем некоторых стран, но о ней ничего не говорится в основных положениях мусульманского права, и этот элемент одежды является личным выбором», — подытожил муфтий.



В Чечне же власти на протяжении последних лет высказывались против ношения никаба. Так, в 2014 году глава региона Рамзан Кадыров заявлял, что хиджаб носит «каждая мусульманка», это ее обязанность, но нет необходимости скрывать лицо.