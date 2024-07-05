В РФ работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу

В России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу. Речь идет о новой государственной информационной системе, определенной правительством, такой законопроект приняли в первом чтении в Госдуме, его инициатором выступил глава парламентского комитета по обороне, парламентарий Андрей Картаполов, передает «Коммерсант».

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