В РФ работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу

В России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу
В России работодателей обяжут вносить военнообязанных в новую базу. Речь идет о новой государственной информационной системе, определенной правительством, такой законопроект приняли в первом чтении в Госдуме, его инициатором выступил глава парламентского комитета по обороне, парламентарий Андрей Картаполов, передает «Коммерсант».
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«Поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе" внесены в июне 2024 года. Сейчас документы о военнообязанных работодатель заполняет через портал госуслуг. Законопроект уточняет эту норму, позволяя организациям направлять эти сведения в военкоматы через реестр воинского учета», — пишет издание.