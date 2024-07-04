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Госархив: США желали построить посольство на Воробьевых горах

Соединенные Штаты в 30-е годы XX века вели активные переговоры с советским правительством о строительстве здания посольства. Американская сторона желала видеть дипмиссию на Воробьевых горах, пишет журнал «Родина» со ссылкой на данные Госархива РФ.

Стало известно о планах США построить посольство на Воробьевых горах
© РИА Новости

Автор статьи пояснил, что среди документов особый интерес представляет письмо зампреда СНК СССР Валерия Межлаука в ЦК ВКП(б) от 22 сентября 1934 года.

По словам чиновника, первый американский посол в СССР Уильям Буллит предложил ему схему строительства, составленную по американским стандартам. К схеме прилагалась утвержденная в Вашингтоне смета.

Согласно документам, материалы и оборудование американцы планировали ввозить из-за границы, причем без пошлин. Роль СССР сводилась к предоставлению рабочей силы.

Управделами ЦИК СССР Авель Енукидзе, после ознакомления с письмом, предложил согласиться на ряд требований американцев, выделить им необходимых работников, назначить уполномоченного по вопросам строительства и взаимодействия с дипломатами.

«Необходимо, чтобы постройка и отделка этих домов была бы высокого качества. Убыточно для нас это не будет, судя по некоторым ценам, сообщенным мне Межлауком», — отметил Енукидзе.

По данным архива, здание посольства все же не было возведено на Воробьевых горах в связи с отсутствием взаимопонимания по условиям строительства.