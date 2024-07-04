Стало известно о планах США построить посольство на Воробьевых горах

Соединенные Штаты в 30-е годы XX века вели активные переговоры с советским правительством о строительстве здания посольства. Американская сторона желала видеть дипмиссию на Воробьевых горах, пишет журнал «Родина» со ссылкой на данные Госархива РФ.

Автор статьи пояснил, что среди документов особый интерес представляет письмо зампреда СНК СССР Валерия Межлаука в ЦК ВКП(б) от 22 сентября 1934 года.

По словам чиновника, первый американский посол в СССР Уильям Буллит предложил ему схему строительства, составленную по американским стандартам. К схеме прилагалась утвержденная в Вашингтоне смета.

Согласно документам, материалы и оборудование американцы планировали ввозить из-за границы, причем без пошлин. Роль СССР сводилась к предоставлению рабочей силы.

Управделами ЦИК СССР Авель Енукидзе, после ознакомления с письмом, предложил согласиться на ряд требований американцев, выделить им необходимых работников, назначить уполномоченного по вопросам строительства и взаимодействия с дипломатами.

«Необходимо, чтобы постройка и отделка этих домов была бы высокого качества. Убыточно для нас это не будет, судя по некоторым ценам, сообщенным мне Межлауком», — отметил Енукидзе.



По данным архива, здание посольства все же не было возведено на Воробьевых горах в связи с отсутствием взаимопонимания по условиям строительства.