Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет присоединения Белоруссии значительно усиливает беспокойство бывших партнеров России на Западе. Об этом заявил кандидат политических наук, политолог Андрей Яшлавский.

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По его словам, вступление Белоруссии в ШОС имеет не только имиджевое, но и практическое значение для формирования новой системы евразийской безопасности, о которой неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

«Белоруссия становится первой полностью европейской страной в составе этого евразийского объединения. И ее включение в альянс усиливает беспокойство наших бывших партнеров на Западе», – подчеркнул эксперт в беседе с изданием «Ломовка».



Он также отметил, что с увеличением числа участников ШОС, хотя и не обладающий атрибутами военного альянса, становится все более мощной силой в различных сферах – от экономики до противодействия вызовам и угрозам безопасности. ШОС превращается в геополитический противовес западным институтам, возглавляемым США и их союзниками.

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Эксперт считает, что вступление Белоруссии в ШОС имеет обоюдовыгодный потенциал как для самого блока, так и для республики. Белоруссия получает не только экономические преимущества от сотрудничества со странами от Западной Европы до Тихого океана, но и дополнительный вес на международной арене.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему рассматривает возможность вернуться к стамбульским договоренностям с Украиной.