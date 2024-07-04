Политолог рассказал о беспокойстве Запада из-за членства Белоруссии в ШОС

Политолог Яшлавский: «Включение Белоруссии в ШОС вызывает беспокойство на Западе»
Расширение Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) за счет присоединения Белоруссии значительно усиливает беспокойство бывших партнеров России на Западе. Об этом заявил кандидат политических наук, политолог Андрей Яшлавский.
По его словам, вступление Белоруссии в ШОС имеет не только имиджевое, но и практическое значение для формирования новой системы евразийской безопасности, о которой неоднократно говорил президент России Владимир Путин.
«Белоруссия становится первой полностью европейской страной в составе этого евразийского объединения. И ее включение в альянс усиливает беспокойство наших бывших партнеров на Западе», – подчеркнул эксперт в беседе с изданием «Ломовка».
Он также отметил, что с увеличением числа участников ШОС, хотя и не обладающий атрибутами военного альянса, становится все более мощной силой в различных сферах – от экономики до противодействия вызовам и угрозам безопасности. ШОС превращается в геополитический противовес западным институтам, возглавляемым США и их союзниками.
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Эксперт считает, что вступление Белоруссии в ШОС имеет обоюдовыгодный потенциал как для самого блока, так и для республики. Белоруссия получает не только экономические преимущества от сотрудничества со странами от Западной Европы до Тихого океана, но и дополнительный вес на международной арене.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия по-прежнему рассматривает возможность вернуться к стамбульским договоренностям с Украиной.