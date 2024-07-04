Кремль указал на одну из крупнейших гуманитарных катастроф

События в Палестине — одна из крупнейших гуманитарных катастроф, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом пишут «Известия».

По его словам, в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества представители Пакистана, Турции, ОАЭ активно обращались к теме палестинского урегулирования и говорили о недопустимости гибели людей.

«[Участники] говорили о недопустимости ситуации, когда гибнут десятки тысяч непричастных людей, когда гибнут тысячи невиновных детей, когда речь идет, наверное, об одной из крупнейших гуманитарных катастроф нашего времени», — отметил Песков.



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Напомним, что конфликт на Большом Востоке начался 7 октября 2023 года. В ответ на акцию палестинского движения ХАМАС Израиль ударил по сектору Газа ракетами, а затем начал военную операцию в анклаве. В ходе конфликта погибло 38 тыс. палестинцев.