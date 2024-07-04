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Путин и Лукашенко на ногах обсудили развитие Союзного государства

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, обсудили развитие Союзного государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Путин и Лукашенко на ногах обсудили развитие Союзного государства
© РИА Новости
"[Встреча лидеров России и Белоруссии] была на ногах", - сказал представитель Кремля.

Отвечая на вопрос, как долго продлилась встреча, Песков отметил: "Достаточно, чтобы обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства".

 

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