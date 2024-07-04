Путин и Лукашенко на ногах обсудили развитие Союзного государства

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко пообщались на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, обсудили развитие Союзного государства. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Встреча лидеров России и Белоруссии] была на ногах", - сказал представитель Кремля.



Отвечая на вопрос, как долго продлилась встреча, Песков отметил: "Достаточно, чтобы обсудить субстантивные вопросы дальнейшего развития нашего Союзного государства".