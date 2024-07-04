Песков не стал раскрывать график Путина на 5 июля

Президент РФ Владимир Путин будет в пятницу работать в Кремле, но детали его графика пока не раскрываются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможном визите в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Мне вам нечего сказать. Завтра у президента насыщенный рабочий график. Мы вас будем информировать по ходу", - сказал Песков.



Он уточнил, что Путин будет работать в Кремле.