$88.12+0.1794.98+0.40
Почта

Песков не стал раскрывать график Путина на 5 июля, но назвал его насыщенным

Президент РФ Владимир Путин будет в пятницу работать в Кремле, но детали его графика пока не раскрываются. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать сообщения СМИ о возможном визите в Россию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Песков не стал раскрывать график Путина на 5 июля
© РИА Новости
"Мне вам нечего сказать. Завтра у президента насыщенный рабочий график. Мы вас будем информировать по ходу", - сказал Песков.

Он уточнил, что Путин будет работать в Кремле.

Политика
Виктор Орбан
Дмитрий Песков
Владимир Путин