Богданов обсудил с коллегой из Судана урегулирование кризиса в этой стране

Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и и.о. министра иностранных дел Судана Хусейн Авад, находящийся в Москве в частной поездке, высказались за скорейшее урегулирование военно-политического кризиса в республике.

"В ходе беседы основное внимание было уделено развитию ситуации в Судане с упором на необходимость скорейшего урегулирования военно-политического кризиса в этой стране. При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку безотлагательного прекращения огня и налаживания устойчивого общенационального диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и суверенитета Республики Судан", - говорится в сообщении МИД РФ.



Как указали в дипведомстве, стороны обсудили также некоторые практические вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-суданских многоплановых связей.