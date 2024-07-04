Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется провальным для Киева. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о переходе в атаку после получения необходимого оружия от Запада. Газета.Ru

«Ни контрнаступление не поможет киевской хунте, которая пришла к власти в результате госпереворота и при поддержке западных стран, ни поставленное оружие. Поможет Украине только сесть за стол переговоров. Желания, к сожалению, ни у них, ни у их хозяев нет», — поделился мнением депутат. Lenta.ru

До этого Владимир Зеленский заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется, когда Запад поставит украинской армии достаточно вооружения. «У нас сейчас в резерве 14 бригад — и они не укомплектованы. У них нет оружия», — сказал он. Российская газета