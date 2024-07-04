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В Госдуме отреагировали на планы Украины провести новое контрнаступление

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) окажется провальным для Киева. Так он прокомментировал слова Владимира Зеленского о переходе в атаку после получения необходимого оружия от Запада. Газета.Ru

«Ни контрнаступление не поможет киевской хунте, которая пришла к власти в результате госпереворота и при поддержке западных стран, ни поставленное оружие. Поможет Украине только сесть за стол переговоров. Желания, к сожалению, ни у них, ни у их хозяев нет», — поделился мнением депутат. Lenta.ru

До этого Владимир Зеленский заявил, что новое контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) начнется, когда Запад поставит украинской армии достаточно вооружения. «У нас сейчас в резерве 14 бригад — и они не укомплектованы. У них нет оружия», — сказал он. Российская газета

В Госдуме отреагировали на планы Украины провести новое контрнаступление
© РИА Новости
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