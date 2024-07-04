В интернете появилось видео, на котором специальный корреспондент газеты «КоммерсантЪ» Андрей Колесников покидает зал вместе с президентом России Владимиром Путиным. Ролик опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

Журналисты отметили, что президент пригласил Колесникова пройти в соседнее помещение после пресс-конференции, на которой глава России подвел итоги саммита ШОС.

Напомним, что Владимир Путин в ходе выступления осветил ряд актуальных вопросов международной повестки. В частности, он заявил, что организация дала важные сигналы мировому сообществу, например, по запрету размещения оружия в космосе.

Также российский лидер отметил, что достижение любых договоренностей с США до завершения там выборов невозможно.