Путин оценил шансы возобновления договоренностей с США

Президент РФ Владимир Путин заявил, что для переговоров по глобальной безопасности нужно дождаться завершения выборов в США и понять настроение новой администрации. ТАСС

«Должна быть добрая воля со стороны тех кто в этом [переговорах] заинтересован. Мы слышим от США что они хотят возобновить. Непонятно, то хотят, то не хотят. Нужно дождаться итогов президентских выборов США и понять, насколько это возможно», — подчеркнул Путин. Ura.Ru

Глава российского государства отметил, что с американской стороны периодически посылаются сигналы о желании возобновить диалог с Москвой. RT на русском