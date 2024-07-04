Путин заявил о праве ответить на размещение ракет США

Россия оставляет за собой право зеркально ответить на размещение США ракет средней и меньшей дальности (РСМД) вне зависимости от места их развертывания. Об этом заявил президент России Владимир Путин, его слова передает ТАСС.

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«Если комплексы РСМД американского производства где-то появятся, то Россия тогда оставляет за собой право действовать зеркально», — отметил президент.



Путин напомнил, что Москва объявила мораторий на размещение систем РСМД до тех пор, пока эти ракетные комплексы «не появятся в каком-либо регионе мира».

Ранее Путин заявил о том, что позиция Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по запрещению размещения оружия в космосе является «сигналом для всего мира».