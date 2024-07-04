Путин раскрыл данные о попытке Запада остановить российских военных у Киева

В то время, когда российские войска были у Киева в 2022 году, Запад просил прекратить огонь. Об этом во время пресс-подхода к российским СМИ по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявил президент России Владимир Путин, трансляция доступна на Telegram-канале Кремля.

«Я напомню некоторые вещи. Когда наши войска стояли под Киевом, мы получили предложение и даже просьбу настойчивую со стороны западных партнеров прекратить огонь, чтобы были предприняты определенные действия с украинской стороны. И мы это сделали. Но украинская сторона не прекратила боевые действия. Потом нам было сказано, что украинские официальные власти не могут контролировать все свои вооруженные формирования», — рассказал российский президент.



Путин оценил возможность диалога с Радой

В июне Путин выступил с мирным предложением по Украине. Он назвал два условия прекращения российской стороной огня в зоне проведения специальной военной операции. Одним из них является вывод украинских войск из Херсонской и Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР. Кроме того, согласно предложению российского лидера, власти Украины должны будут официально уведомить об отказе присоединения республики к НАТО.