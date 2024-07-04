Талибы (движение "Талибан" - запрещено в РФ) как фактическое руководство Афганистана являются союзниками России в борьбе с терроризмом, считает президент России Владимир Путин. ТАСС

«И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения «Талибан» о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке», — сказал Путин. News.ru

«Любая действующая власть заинтересована в стабильности своей власти и в стабильности того государства, которое она возглавляет и которым она, эта власть, руководит. Уверен, что и Талибан заинтересован в том, чтобы в Афганистане все было стабильно, спокойно и подчинено определенным правилам», – отметил президент. Москва24