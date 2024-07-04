Президент России Владимир Путин рассказал, что видел фрагменты дебатов между действующим и бывшим лидерами США Джо Байденом и Дональдом Трампом. News.ru

"Я какие-то фрагменты видел, но у меня своих дел хватает. Поэтому я так не особенно слежу за тем, что там происходит, тем более в комментариях в средствах массовой информации, они всегда имеют определенные предпочтения", - сказал глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов в Астане по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). ТАСС

При этом российский лидер не отказался от своего прежнего мнения, что нашей стране на посту президента США предпочтительнее Джо Байден. Ничего не изменилось, заметил глава государства. Российская газета