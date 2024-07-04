Российский президент Владимир Путин сообщил, что прекращение огня без достижения договоренностей по Украине невозможно. Вечерняя Москва

Он подчеркнул, что Россия не может объявить о прекращении огня, так как не уверена в ответных действиях украинской стороны. ТАСС

Глава государства напомнил, что в ходе СВО был момент, когда российские войска «стояли под Киевом», однако западные партнеры настоятельно попросили прекратить огонь и боевые действия, что украинская сторона могла предпринять «определенные вещи». Тогда Россия пошла на это, однако ВСУ не прекратили вести огонь, указал Путин. News.ru