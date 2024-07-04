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Путин прокомментировал разговоры о едином парламенте и валюте с Белоруссией

Президент России Владимир Путин назвал преждевременными разговоры о едином парламенте или валюте Союзного Государства (СГ) России и Белоруссии, передает ТАСС.

Путин прокомментировал разговоры о едином парламенте и валюте с Белоруссией
© Lenta.ru

«Решили, что на первом этапе нужно решать прежде всего вопросы не политического, а экономического характера. Нужно создать базу для дальнейшего сближения», — заявил Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Президент России назвал «вопросом времени» переход России к созданию единого парламента.

«И то же самое касается финансов и единой валюты. В целом никто не говорит о том, что это невозможно или нельзя, или не нужно делать. Надо же, чтобы мы для этого созрели экономически», — добавил Путин.

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Владимир Путин
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