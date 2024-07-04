Путин прокомментировал разговоры о едином парламенте и валюте с Белоруссией

Президент России Владимир Путин назвал преждевременными разговоры о едином парламенте или валюте Союзного Государства (СГ) России и Белоруссии, передает ТАСС.

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«Решили, что на первом этапе нужно решать прежде всего вопросы не политического, а экономического характера. Нужно создать базу для дальнейшего сближения», — заявил Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).



Президент России назвал «вопросом времени» переход России к созданию единого парламента.