Россия серьезно относится к заявлениям Дональда Трампа о возможности остановить украинский конфликт, заявил президент РФ Владимир Путин. Вечерняя Москва

«То, что господин Трамп как кандидат в президенты [США] заявляет о том, что он готов и хочет остановить войну на Украине, мы к этому относимся вполне серьезно», - сказал глава российского государства, отвечая на вопросы журналистов. ТАСС

Президент РФ также выразил уверенность в искренности слов Трампа о желании урегулировать конфликт на Украине. «Я не сомневаюсь, что он [Трамп] говорит это искренне, и мы это поддерживаем», – добавил Путин. Деловая газета «Взгляд»