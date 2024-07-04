Путин оценил возможность диалога с Радой

В условиях узурпации власти на Украине Владимиром Зеленским и его соратниками обращаться к Верховной Раде бессмысленно, заявил на пресс-конференции по итогам саммита ШОС в Астане президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

Глава России отметил, что правящая верхушка незаконно находится у власти, она даже не обращается в Конституционный суд, за подтверждением своих полномочий.

Путин назвал условие для прекращения огня на Украине

В 2015 году Верховный суд Украины принял решения, что срок президентства ограничивается пятью годами и никаких причин для продления срока президентских полномочий в соответствии с конституцией Украины не существует, напомнил президент.

Путин подчеркнул, что прекращения огня до начала мирных переговоров исключается. Он добавил, что не допускает также проведение переговоров с Украиной через посредников.