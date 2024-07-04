В Совфеде отреагировали на отказ Зеленского от мирной инициативы Орбана

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин назвал деструктивным и ожидаемым отказ Владимира Зеленского от мирных инициатив премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по урегулированию конфликта с Россией. Газета.Ru

«Это очередной абсолютно деструктивный шаг с его стороны. Орбан — человек известный, человек, который представляет страну-председателя Евросоюза в нынешнее время. Такие заявления вряд ли способствуют налаживанию какого-то диалога. Неудивительно, что он сделал такое заявление», — сказал сенатор. Lenta.ru

Ранее Владимир Зеленский отверг идею Виктора Орбана прекратить огонь ради начала мирных переговоров с Москвой, передает Bloomberg. RT на русском