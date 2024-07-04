В Совфеде резко ответили Зеленскому

Президент Украины Владимир Зеленский дорвался до власти и превратился «из комика в фюрера», заявил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с NEWS.ru сенатор выразил мнение, что украинский лидер мечтает получить тактическое ядерное оружие.

Никто за Зеленского воевать на поле боя не будет. Да, обеспечат боеприпасами. Он рассчитывает, что дадут тактическое ядерное оружие. Он мечтает об этом. Это сумасшедший маньяк, который случайно дорвался до власти и из комика превратился в самого настоящего фюрера, — пояснил Джабаров.



Как считает сенатор, Зеленский осознает, что Украина проигрывает. В связи с этим, по мнению Джабарова, он пытается сделать так, чтобы весь мир начал войну с Россией. Но, как отметил сенатор, Москва не капитулирует. Он напомнил, что об этом говорил и президент РФ Владимир Путин.

Мы не капитулируем, об этом говорил наш президент. Все настроены довести начатое дело до конца. Если он попытается поднять весь мир, то знает, чем это закончится. Россия никогда не сдастся, защищая свою независимость и безопасность, — добавил сенатор.



Зеленский ранее заявил, что положение Вооруженных сил России и Украины на поле боя нельзя охарактеризовать как тупик. Украинский лидер отметил, что ВСУ улучшили насыщение войск личным составом, но сохраняются проблемы с вооружением.