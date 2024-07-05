Песков: Украина отвергла возврат к Стамбульским соглашениям

Россия считает, что проект Стамбульских соглашений мог бы стать базой для урегулирования, но украинская сторона это отвергает. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

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При этом он уточнил, что предложение использовать Стамбульские соглашения в качестве основы «не означает, что они попунктно могут стать основой».

Песков объяснил понятие многополярного мира

«Сам принцип подходит, может стать базисом для разговора», — сказал представитель Кремля.



Песков добавил, что Запад и Украина пока не задумывались над мирными предложениями главы российского государства по урегулированию украинского кризиса.

4 июля в ходе встречи в формате «ШОС плюс» в Казахстане президент России Владимир Путин заявил, что Стамбульские договоренности между Москвой и Киевом могут послужить основой для возобновления переговоров.

Кроме того, он вновь заявил, что Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной и все еще готова к диалогу. Путин подчеркнул, что именно Киев прервал контакты.

Ранее в офисе Зеленского рассказали, готов ли Киев на компромисс с Москвой.